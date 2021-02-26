Новый телеканал Медведчука отключили от спутника через час после начала вещания
26 февраля, 2021, 19:50
По состоянию на 19:25 26 февраля "журналисты" телеканалов Тараса Козака с "Первого независимого" заявили об отключении телеканала из сетки вещания на спутнике и некоторых кабельных сетях
Об этом сообщили в телеграмм-канале "Первого независимого".
"Телеканал Первый Независимый уже отключили от вещания на спутнике и в некоторых кабельных сетях", - говорится в сообщении.
В то же время Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО отметил, что решений по новому пророссийскому телеканалу не принимали.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украина и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
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Министр культуры Александр Ткаченко заявил , что представители подсанкционных телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne создали новый ООО "Медиахолдинг " Новости " с уставным капиталом 100 грн
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25 февраля сотрудники закрытых каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK стали владельцами канала "Первый независимый". Канал начал вещание в 18:00 26 февраля.
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