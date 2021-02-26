Насиловал малолетнего ребенка: полиция разоблачила злоумышленника, который распространял порнографию с 9-летней девочкой

26 февраля, 2021, 13:58

Киберполиция разоблачила мужчину, который насиловал малолетнюю девочку и изготавливал порнографический контент для распространения в Интернете

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Установлено, что мужчина совершал действия сексуального характера в отношении 9-летней дочери сожительницы.

С участием ребенка он создавал порнографический контент. В дальнейшем изготовленные фото и видеоматериалы он обменивал на аналогичный контент на "профильных" форумах в Даркнет.

По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск. Изъята компьютерная техника, мобильный телефон и жесткий диск. При осмотре техники правоохранители обнаружили фото и видеоматериалы порнографического характера с участием потерпевшей.

Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Отмечается, что открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование), ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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