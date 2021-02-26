Нардепы хотят забрать из бюджета 3 млрд грн в пользу табачных монополистов: активисты призвали не допустить

26 февраля, 2021, 20:56

Снижение акциза на 30% на сигареты для iqos и glo с 1 апреля 2021 года приведет к потере бюджетом 3 млрд грн ежегодно и создаст недопустимые налоговые льготы для табачной компании "Филипп Моррис Интернешнл".

Об этом говорится в заявлении общественной организации " Жизнь" . Стоит заметить, согласно действующему украинскому законодательству такие табачные изделия свободно продают детям. А снижение акциза на них приведет к росту распространенности курения среди детей.

25 февраля по обращению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии Комитет по вопросам финансов налоговой и таможенной политики внес поправку №55 в законопроект №4278 "О налогообложении товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях)". Документ предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины в части снижения акциза на 30% на сигареты для iqos и glo с 1 апреля 2021 года.

Отрицательные стороны того, к чему приведет принятие законопроекта №4278 с поправками:

· Госбюджет в 2021 году недополучит около 3 млрд грн от акциза на ТИЭН. Зато за счет этих средств возрастут доходы табачных компаний. Согласно расчетам Киевской школы экономики и Vox Ukraine с учетом следующих лет преференциального налога для сигарет iqos и glo потери госбюджета составят десятки миллиардов гривен.

· Табачные изделия для нагрева легально продаются детям и несовершеннолетним. Снижение акциза на ТИЭН будет способствовать ценовой доступности табачных изделий для детей и росту распространенности курения.

"Снижение акцизного налога на ТИЭН и создание преференций для определенного вида табачных изделий противоречит ст. 4 Закона №2899-IV, определяет "приоритетность политики в сфере здравоохранения по сравнению с финансовыми, налоговыми и корпоративными интересами субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с табачной промышленностью", - говорится в заявлении ОО "Жизнь" .

Как указано, за период с 2019-го до 2020 год курение iqosта glo среди молодежи 18-30 лет возросло в 4 раза .

"Впервые за 10 лет в Украине возобновилась динамика роста распространенности курения среди молодых женщин и мужчин. Снижение акциза на ТИЭН на 30% сделает еще больше молодых украинцев курильщиками. Уже сейчас каждый пятый украинский ребенок в возрасте 13-15 лет употребляет табачные изделия или электронные устройства для курения. А в результате употребления табачных изделий в Украине ежегодно умирает 85 тыс. украинцев - это 233 человека каждый день! " - предупреждают активисты.

По опросу КМИС, 67% украинцев поддерживают повышение налогов на ТИЭН ради того, чтобы снизить динамику распространенности курения .

"Снижение акциза на ТИЭН на 30% продвигается отдельными политиками под давлением табачной корпорации " Филипп Моррис ", которая является импортером табачных изделий для электрического нагрева для устройств IQOS в Украине. Вмешательства и давление табачной индустрии на формирование налоговой политики защиты людей от курения является грубым нарушением статьи 5.3 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, ратифицированной Украиной", - предупреждают в ГО.

В частности, в исследовании ВОЗ указано, что не существует оснований облагать ТИЭН по более низкой ставке, чем сигареты, аведь тут также присутствует табак. По данным активистов, не существует подтверждений тому, что ТИЭН менее вредны, чем сигареты.

"Мы требуем от власти прекратить продавать здоровье украинских детей и молодежи в обмен на деньги табачных компаний. Мы призываем парламент защитить здоровье украинских детей и отклонить поправки, которые предусматривают 30% -е снижение акциза на ТИЭН в законопроекте №4278 ", - подчеркивается в заявлении общественной организации.