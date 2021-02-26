Нафтогаз в январе снизил цену на газ для производителей тепла

26 февраля, 2021, 16:45

НАК "Нафтогаз Украины" в январе установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,841 грн/куб.м без учета НДС и стоимости транспортировки

Об этом сообщила пресс служба НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, в феврале оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, который НАК "Нафтогаз Украины" поставляет в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 6,841 грн/куб.м без учета НДС и расходов на транспортировку. Это почти на 7% ниже, чем в январе.

В пресс-службе отметили, что ситуация в Украине соответствует европейскому тренду к уменьшению спроса на энергоносители из-за потепления. За последнюю неделю в Европе спотовые цены на газ снизились на 6%. В марте ожидается дальнейшее падение цен на европейских газовых хабах, что определит вектор ценообразования в Украине.