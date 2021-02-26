На Одесском авиазаводе будут собирать американские военные вертолеты
Об этом во время визита на предприятие сообщил директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, передает Думская .
Он отметил, что производство разместят в одном из цехов завода, а первый борт американского вертолета Bell UH-1 Iroquois должен быть собран к 30-летию Независимости Украины, летом 2021 года.
"Организация производства вертолетов сейчас находится на завершающей стадии. Проект финансируется за счет инвестиционных средств", - сказал Гусев.
В свою очередь директор авиазавода Виталий Юхачев отметил, что "Ирокез" - многоцелевой вертолет. Он может быть и транспортным, и пассажирским, а при наличии подвесного вооружения - ударным.
- Справка: Прототип "Ирокеза" совершил первый испытательный полет в октябре 1956 года. Боевые возможности машины полностью раскрылись во время войны во Вьетнаме, куда они прибыли в 1962 году. Вертолеты использовались для доставки спецподразделений, решения транспортных задач и даже в ударном варианте для нанесения ударов по партизанам. Сейчас он находится на вооружении более чем 70 стран мира, включая США и ФРГ.
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