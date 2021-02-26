На Луганщине планируют открыть телебашню для вещания на оккупированных территориях
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий.
"В пгт Камышеваха, Попаснянской территориальной громады, Северодонецкого района Луганской области, строится радиотелевизионная передающая станция", - говорится в сообщении.
Телебашня расположена почти на границе с временно оккупированной территорией.
"Благодаря этому украинские теле- и радиоканалы будут доступны для жителей значительной части Луганской и Донецкой областей, не контролируемой украинским правительством", - говорится в сообщении.
Открытие новой радиотелевизионной передающей станции запланировано в июле 2021 года в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины.
Проект состоит из строительства и обустройства радиотелевизионной передающей станции и установки наземного технологического оборудования. Телебашня обеспечит трансляцию почти 30 каналов цифрового телевидения и восьми радиоканалов.
Общая стоимость проекта составляет 44,4 млн грн, в том числе 40,9 млн грн - средства государственного бюджета.
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