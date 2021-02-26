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Espreso.tvОбществоНа Буковине с 27 февраля усиливают карантин из-за ухудшения COVID-ситуации

На Буковине с 27 февраля усиливают карантин из-за ухудшения COVID-ситуации


фото: npu.gov.ua
В Черновицкой области усиливают карантин с 27 февраля по 9 марта

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"На Буковине усиливают карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19", - говорится в сообщении.

С 27 февраля по 9 марта включительно в области запрещается работа:

- заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки

- учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования

- развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ.

Также разрешается проводить массовые мероприятия.

Соответствующее решение приняли сегодня, 26 февраля, во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.

"Сегодня в области зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом - 638. Должны усилить карантин, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19", - отметил первый заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Богдан Ковалюк.

  • Напомним, на протяжении сутки 25 февраля был зафиксирован 8003 новых случая (из них дети - 475, медработники - 312), 146 пациентов умерли, 4244 - выздоровели.

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