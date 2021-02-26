МАУ анонсировало рейсы в Каппадокию с конца марта
Об этом сообщила пресс-служба МАУ.
"С 25 марта по 16 мая каждый четверг и воскресенье путешествуйте на рейсамх МАУ в город Невшехир. Именно в Невшехире находится ближайший к Каппадокии аэропорт", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что забронировать перелет возможно только в обе стороны маршрута.
Согласно информации на сайте авиакомпании стоимость билетов в Невшехир составляет 3075 грн в одну сторону. Стоимость билетов в город Анкару, откуда можно добраться до Каппадокии, начинается от 2320 грн.
В Невшехир рейсом МАУ теперь можно добраться только из Киева, в то время как в Анкару - из Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днипра, Ивано-Франковска, Запорожья и Херсона.
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