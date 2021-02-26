Лига Европы: определились все команды, которые сыграют в 1/8 финала

26 февраля, 2021, 00:16

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В 1/8 финала Лиги Европы сыграют 16 команд. Речь идет о "Тоттенхэме", "Арсенале", "Манчестер Юнайтед" (все - Англия), "Аяксе" (Нидерланды), "Вильярреале", "Гранаде" (обе - Испания), "Мольде" (Норвегия), "Рейнджерс "(Шотландия)," Янг Бойз "(Швейцария), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Славии" (Чехия), "Милане", "Роме"(обе - Италия), "Олимпиакосе"(Греция), а также "Шахтере" и "Динамо" (обе - Украина).

Жеребьевка 1/8 финала пройдет завтра, 26 февраля. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта.

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