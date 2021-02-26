Лига Европы: где и когда смотреть жеребьевку 1/8 финала

26 февраля, 2021, 07:45

Сегодня, 26 февраля, пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Прямая трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы будет доступна на телеканале "Футбол 1", а также "Volia Football HD 1" на Медиасервис Megogo. Начало запланировано на 14:00.

В 1/8 финала Лиги Европы сыграют 16 команд. Речь идет о камандах "Тоттенхэм", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" (все - Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Вильярреал", "Гранада" (обе - Испания), "Мольде" (Норвегия), "Рейнджерс "(Шотландия)," Янг Бойз "(Швейцария)," Динамо "(Загреб, Хорватия)," Славия "(Чехия)," Милан "," Рома "(обе - Италия)," Олимпиакос "(Греция), а также "Шахтер" и "Динамо" (обе - Украина).

Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта.

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