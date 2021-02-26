Лига Европы: где и когда смотреть жеребьевку 1/8 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Прямая трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы будет доступна на телеканале "Футбол 1", а также "Volia Football HD 1" на Медиасервис Megogo. Начало запланировано на 14:00.
В 1/8 финала Лиги Европы сыграют 16 команд. Речь идет о камандах "Тоттенхэм", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" (все - Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Вильярреал", "Гранада" (обе - Испания), "Мольде" (Норвегия), "Рейнджерс "(Шотландия)," Янг Бойз "(Швейцария)," Динамо "(Загреб, Хорватия)," Славия "(Чехия)," Милан "," Рома "(обе - Италия)," Олимпиакос "(Греция), а также "Шахтер" и "Динамо" (обе - Украина).
Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта.
- 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил "Маккаби" из Тель-Авив .
- В параллельной встрече лондонский "Арсенал" победил лиссабонскую "Бенфику" .
- После этого испанский "Гранада" сумела пройти итальянский "Наполи" .
- В другом матче киевское "Динамо" победило бельгийский "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.
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