Ляшко заявил о 7 жалобах после вакцинации от COVID-19
26 февраля, 2021, 09:50
В Министерстве здравоохранения заявили о первых "неблагоприятных событиях" после вакцинации от коронавируса
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, одно сообщение поступило из Черниговщины, еще шесть - из Черкащины.
"По состоянию на 25 февраля, поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях по иммунизации. Они несерьезные", - сообщил главный санврач.
- В Украине первой дозой вакцины от коронавируса привили 1338 человек.
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