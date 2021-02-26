Ляшко заявил о 7 жалобах после вакцинации от COVID-19

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, одно сообщение поступило из Черниговщины, еще шесть - из Черкащины.

"По состоянию на 25 февраля, поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях по иммунизации. Они несерьезные", - сообщил главный санврач.

В Украине первой дозой вакцины от коронавируса привили 1338 человек.