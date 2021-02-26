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Ляшко заявил о 7 жалобах после вакцинации от COVID-19

В Министерстве здравоохранения заявили о первых "неблагоприятных событиях" после вакцинации от коронавируса

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, одно сообщение поступило из Черниговщины, еще шесть - из Черкащины.

"По состоянию на 25 февраля, поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях по иммунизации. Они несерьезные", - сообщил главный санврач.

  • В Украине первой дозой вакцины от коронавируса привили 1338 человек.

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