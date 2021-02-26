Курс валют: цена евро пересекла отметку 34 грн
26 февраля, 2021, 09:15
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 26 февраля 2021 года на отметке 27,93 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 25 февраля курс составил 27,95 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 26 февраля установлен на уровне 34,15 грн / евро. По состоянию на 25 февраля курс составлял 33,93 грн / евро.
На наличном рынке 26 февраля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,81 продают - по 27,92 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,70 до 28,10 грн / $, продажи - в пределах 27,85 - 28,70 грн / $.
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