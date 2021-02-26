Карантин: Украина и Израиль договорились о спецрейсе в Киев из закрытого аэропорта в Тель-Авиве
Об этом сообщил пресс-секретарь МИДа Украины Олег Николенко в Twitter .
"Украина и Израиль договорились о специальном коммерческом рейсе "Киев - Тель-Авив - Киев" в начале марта для возвращения украинцев домой", - отметил он.
Посольство Украины в Израиле должно дополнительно сообщить точную дату и информацию по билетам.
Николенко отметил, что границы Израиля для регулярных полетов остаются закрытыми.
Украина и Израиль договорились о специальном коммерческом рейсе Киев-Тель Авив-Киев в начале марта для возвращения украинцев домой. @UKRinIsrael дополнительно сообщит о точной дате и условиях приобретения билета. Границы Израиля для регулярных рейсов пока остаются закрытыми. pic.twitter.com/7nC40LihW2- Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 26, 2021
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