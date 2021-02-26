 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоКарантин: Украина и Израиль договорились о спецрейсе в Киев из закрытого аэропорта в Тель-Авиве

Карантин: Украина и Израиль договорились о спецрейсе в Киев из закрытого аэропорта в Тель-Авиве


фото: reuters
Украина и Израиль договорились в начале марта осуществить рейс для возвращения украинцев домой

Об этом сообщил пресс-секретарь МИДа Украины Олег Николенко в Twitter .

"Украина и Израиль договорились о специальном коммерческом рейсе "Киев - Тель-Авив - Киев" в начале марта для возвращения украинцев домой", - отметил он.

Посольство Украины в Израиле должно дополнительно сообщить точную дату и информацию по билетам.

Николенко отметил, что границы Израиля для регулярных полетов остаются закрытыми.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 февраля, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать