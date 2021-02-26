Канада одобрила применение вакцины от коронавируса AstraZenecа
Об этом сообщает Укринформ.
"Вакцина от COVID-19 AstraZeneca предназначена для активной иммунизации лиц в возрасте 18 лет и старше с целью недопущения коронавирусной болезни", - заявили в Департаменте здравоохранения Канады.
Отмечается, что эффективность вакцины определена на уровне 62,1%.
"В целом серьезных беспокойств относительно безопасности вакцины нет", - отметили в ведомстве.
В отличие от Франции и других государств, Канада не определяла верхней возрастной границы для применения вакцины AstraZeneca.
Департамент отметил, что результаты клинических испытаний "слишком ограничены для достоверного определения уровня эффективности вакцины у лиц в возрасте 65 лет и старше". При этом утверждение вакцины в Канаде происходило в том числе на основе "опыта регионов, где вакцина уже применяется".
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- Канада ранее предзаказала 20 млн доз вакцины AstraZeneca, которые должны прибыть во втором и третьем кварталах этого года.
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