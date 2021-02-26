Кабмину поручено разработать проект закона в отношении лиц с двойным гражданством, - Данилов
Об этом он рассказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Вопрос двойного гражданства. Есть определенные вызовы ... Мы приняли решение: в течение 2 месяцев Кабмин предложит законопроект в отношении тех лиц, которые имеют двойное гражданство", - сказал он.
По его словам, власть должна знать, не имеют ли кандидаты на государственные должности иного гражданства.
"Если человек желает быть нардепом, министром, работать в органах местного самоуправления, мы должны знать, что это гражданин Украины. Если он имеет еще одно гражданство, то он должен будет отказаться от него", - заявил Данилов.
Он отметил, что в Украине должен быть специальный орган, который будет все это контролировать, и будет многоуровневая система верификации.
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