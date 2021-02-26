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Кабмин назначил нового главу Центрэнерго


фото: delo.ua
Кабинет министров назначил Юрия Власенко и.о. генерального директора Центрэнерго

Об этом говорится в постановлении Кабмина №150-р от 26 февраля, опубликованном на Правительственном портале.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества Украины о назначении Власенко Юрия Петровича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества " Центрэнерго ", - говорится в документе.

  • Напомним, до этого и.о. генерального директора Центрэнерго был Александр Корчинский.

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