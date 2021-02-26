Глава Пентагона сообщил подробности нанесенного в Сирии авиаудара

26 февраля, 2021, 10:12

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США нанесли авиаудар в Сирии, основываясь на разведывательных данных иракской стороны

Слова Остина приводит пресс-служба Пентагона.

"Мы позволили иракцам провести расследование и получить разведданные для нас, и мы поощряли их усилия, и они были нам очень полезны для установления точного местонахождения цели", - отметил он.

По словам главы оборонного ведомства США уверены, что нанесли в Сирии удар именно по шиитской группировке, которая ранее осуществляла вылазки в Ираке, в том числе против американских интересов.

"Мы уверены в цели, которую мы отслеживали, мы знаем, почем мы нанесли удар. Мы уверены, что цель использовалась тем же самым шиитским ополчением, которое нанесло удары (в Ираке)", - сказал Остин.

Он рассказал, что США уничтожили несколько объектов, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте в Восточной Сирии. Они служили группам боевиков, которых поддерживает Иран.

Остин подчеркнул, что американские военные, которые наносили удар, "действовали очень профессионально".

Ранее помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби подтвердил, что США нанесли по указанию президента Джо Байдена авиаудары по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам.

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