Германия изучает четыре варианта по "Северному потокуу-2" - СМИ

26 февраля, 2021, 12:42

Германия сегодня изучает четыре варианта развития событий по завершению строительства газопровода "Северный поток-2"

Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt .

Сообщается, что в распоряжении Handelsblatt оказался доклад Госдепа США, в котором говорится о четырех вариантах развития событий.

В частности, согласно документу, Берлин рассматривает возможность внедрения так называемого "механизма отключения" газопровода, если Россия прекратит транзит через Украину. В таком случае США откажутся от введения санкций.

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Второй вариант предусматривает временное замораживание строительства для дальнейших переговоров Германии и США. Предполагается, что может появиться комиссия для выработки практических решений по газопроводу.

Третий сценарий заключается в предоставлении инвестиционной помощи Украине, что позволит смягчить позицию Вашингтона. Четвертый - это продолжение строительства "Северного потока-2", несмотря на угрозу санкций.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшая глобальная страховая компания Axa вышла из проекта "Северный поток-2".

До этого проект покинул большой инвестор.