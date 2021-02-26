Германия изучает четыре варианта по "Северному потокуу-2" - СМИ
Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt .
Сообщается, что в распоряжении Handelsblatt оказался доклад Госдепа США, в котором говорится о четырех вариантах развития событий.
В частности, согласно документу, Берлин рассматривает возможность внедрения так называемого "механизма отключения" газопровода, если Россия прекратит транзит через Украину. В таком случае США откажутся от введения санкций.
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Второй вариант предусматривает временное замораживание строительства для дальнейших переговоров Германии и США. Предполагается, что может появиться комиссия для выработки практических решений по газопроводу.
Третий сценарий заключается в предоставлении инвестиционной помощи Украине, что позволит смягчить позицию Вашингтона. Четвертый - это продолжение строительства "Северного потока-2", несмотря на угрозу санкций.
Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшая глобальная страховая компания Axa вышла из проекта "Северный поток-2".
До этого проект покинул большой инвестор.
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