ФБР объявило в розыск близкого к Путину олигарха Пригожина
Об этом сообщили в Федеральном бюро расследований.
Кроме Пригожина, в розыск объявлены еще 12 человек.
"Эти люди участвовали в заговоре с целью вмешательства в политическую систему США, включая президентские выборы 2016 года. 16 февраля 2018 года Окружным судом округа Колумбия выданы федеральные ордера на арест этих лиц", - говорится на сайте ФБР.
Пригожин является близким другом президента РФ Владимира Путина и создателем так называемой фабрики троллей, которая занимается распространением вредоносного политического и экономического влияния по всему миру по заказу российских спецслужб.
Кроме того, с ним связывают частную военную компанию "Вагнера", наемники которой воевали на Донбассе, в Сирии и Африке.
Пригожин известен также как "повар Путина", поскольку его компании организовывали для президента РФ банкеты.
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