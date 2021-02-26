ФБР объявило в розыск близкого к Путину олигарха Пригожина

26 февраля, 2021, 17:09

США объявили в розыск связанного с Кремлем российского предпринимателя Евгения Пригожина за вмешательство в президентские выборы 2016 года

Об этом сообщили в Федеральном бюро расследований.

Кроме Пригожина, в розыск объявлены еще 12 человек.

"Эти люди участвовали в заговоре с целью вмешательства в политическую систему США, включая президентские выборы 2016 года. 16 февраля 2018 года Окружным судом округа Колумбия выданы федеральные ордера на арест этих лиц", - говорится на сайте ФБР.

Пригожин является близким другом президента РФ Владимира Путина и создателем так называемой фабрики троллей, которая занимается распространением вредоносного политического и экономического влияния по всему миру по заказу российских спецслужб.

Кроме того, с ним связывают частную военную компанию "Вагнера", наемники которой воевали на Донбассе, в Сирии и Африке.

Пригожин известен также как "повар Путина", поскольку его компании организовывали для президента РФ банкеты.

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