Дубилет-старший и Яценко переписали свои доли в Monobank после объявления подозрения

26 февраля, 2021, 16:10

23 февраля соучредители Monobank из бывшего топ-менеджмента ПриватБанка, которым объявили подозрения в растрате и выводе средств за день до национализации, Владимир Яценко и Александр Дубилет вышли из состава бенефициаров компании

Об этом сообщает " Лига.нет " со ссылкой на данные из реестра юридических лиц Министерства юстиции.

Соучредители компании Финтех Бенд, которая совместно с Универсал Банком основала Monobank, Александр Дубилет и Владимир Яценко 23 февраля вышли из состава бенефициаров владельцев компании.

Напомним, чартерный самолет с Владимиром Яценко, бывшим первым заместителем Привата, посадили в Борисполе 22 февраля, когда он пытался вылететь из Днипра в Вену.

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23 февраля было объявлено о подозрениях бывшему председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету и начальнику департамента финменеджмента Елене Бычихиной.

Отмечается, что новыми бенефициарами Monobank стали Алексей Дубилет и Евгения Кривенко.

Согласно данным YouControl Алексей Дубилет получил 33,7% акций, а Евгения Кривенко - 17,18%.

Другие акционеры сохранили свои доли в проектах. Олегу Гороховскому и Михаилу Рогальскому все еще принадлежит по 17,18%, Людмиле Шмальченко - 9,81%, а Вадиму Ковалеву - 4,91%.

Напомним, 22 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение бывшему первому заместителю главы ПриватБанка Владимиру Яценко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Яценко в Борисполе при попытке бегства из Днипра в Вену чартерным рейсом.

Позже стало известно, что ему и еще двум высокопоставленным должностным лицам банка инкриминируют незаконный вывод 136 млн грн из учреждения за день до его национализации в 2016 году.

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