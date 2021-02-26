Дубилет-старший и Яценко переписали свои доли в Monobank после объявления подозрения
Об этом сообщает " Лига.нет " со ссылкой на данные из реестра юридических лиц Министерства юстиции.
Соучредители компании Финтех Бенд, которая совместно с Универсал Банком основала Monobank, Александр Дубилет и Владимир Яценко 23 февраля вышли из состава бенефициаров владельцев компании.
Напомним, чартерный самолет с Владимиром Яценко, бывшим первым заместителем Привата, посадили в Борисполе 22 февраля, когда он пытался вылететь из Днипра в Вену.
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23 февраля было объявлено о подозрениях бывшему председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету и начальнику департамента финменеджмента Елене Бычихиной.
Отмечается, что новыми бенефициарами Monobank стали Алексей Дубилет и Евгения Кривенко.
Согласно данным YouControl Алексей Дубилет получил 33,7% акций, а Евгения Кривенко - 17,18%.
Другие акционеры сохранили свои доли в проектах. Олегу Гороховскому и Михаилу Рогальскому все еще принадлежит по 17,18%, Людмиле Шмальченко - 9,81%, а Вадиму Ковалеву - 4,91%.
- Напомним, 22 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение бывшему первому заместителю главы ПриватБанка Владимиру Яценко.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Яценко в Борисполе при попытке бегства из Днипра в Вену чартерным рейсом.
- Позже стало известно, что ему и еще двум высокопоставленным должностным лицам банка инкриминируют незаконный вывод 136 млн грн из учреждения за день до его национализации в 2016 году.
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