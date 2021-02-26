Документы о нарушениях в ПриватБанке до национализации заняли 22 большие коробки, - Рожкова

26 февраля, 2021, 22:14

Документы, свидетельствующие о нарушениях в ПриватБанке до его национализации, заняли 22 большие коробки, и их пришлось вывозить на машине

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, информирует Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что после национализации банка НБУ нанял международное агентство Kroll, специализирующееся на корпоративных расследованиях.

"Расследование Kroll охватило десятилетний период работы ПриватБанка. И оно подтвердило наши выводы. Не просто подтвердило, друзья. Это 22 коробки документов, доказательств, первичных документов, заключений, которые мы передали в правоохранительные органы. Я просто смотрела, как их вывозили - это не в руках вынести, это огромная машина была задействована в этом ", - рассказала Рожкова.

Она отметила, что расследование Kroll продолжалось более полутора лет.

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