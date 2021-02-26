Денисова потребовала от российского омбудсмена медицинской помощи для удерживаемого в СИЗО крымчанина Яцкина

26 февраля, 2021, 07:57

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить экстренную медицинскую помощь удерживаемому в российском СИЗО "Лефортово" крымчанину Ивану Яцкину

Об этом Денисова сообщила в Telegram после встречи с адвокатом Яцкина Николаем Полозовым.

"Господин Николай сообщил мне о грубом нарушении прав его подзащитного гражданина Украины Ивана Яцкина, который сейчас содержится в московском СИЗО "Лефортово". Он сообщил, что на днях работники упомянутого учреждения держали гражданина Украины около часа на морозе -14 градусов без сезонной одежды и обуви, из-за того, что руководство учреждения ее не выдало нашему соотечественнику. Это нанесло вред его здоровью. Адвокат предполагает, что это может быть обморожение нижних конечностей, но точно можно будет сказать только после обследования врачом. Следователем и руководством проигнорирована необходимость в экстренном медицинском обследовании. Кроме того, господин Николай сообщил, что такую реакцию работников СИЗО "Лефортово" вызвало то, что Иван Яцкин накануне надел футболку с украинской символикой. Такие действия приравниваются к пыткам и бесчеловечному обращению и нарушают статью 17 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, а также статьи 2,3 Европейской конвенции по правам человека. Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять соответствующие меры реагирования по восстановлению прав Ивана Яцкина срочно, в полном объеме на экстренную медицинскую помощь", - написала Денисова.

Денисова также обратилась по поводу пыток Яцкина российскими тюремщиками к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, главе ОБСЕ, министру иностранных дел Королевства Швеции госпожа Анн Линде, главе Комитета ООН против пыток господину Йенсу Модвигу, комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович и главе Европейского комитета по предупреждению пыток господину Николаю Гнатовскому.

Как сообщает "Радио Свобода" , уроженца с. Войково Первомайского района Крыма Ивана Яцкина задержали 16 октября 2019 года. Адвокат Николай Полозов сообщил, что после ареста Яцкина перевезли из оккупированного Крыма в Москву, где, по словам адвоката, российские силовики оказывали на крымчанина "сильное психологическое давление". Яцкина обвиняют по ст. 275 Уголовного кодекса России - государственная измена в форме шпионажа.

Московский городской суд оставил крымчанина Ивана Яцкина в СИЗО до 16 апреля 2021 года.

В СБУ на запрос проекту "Крым.Реалии" сообщили, что Иван Яцкин не сотрудничал со спецслужбой.

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