Денисова: Переговоры с РФ по обмену пленными почти заморожены

26 февраля, 2021, 18:30

Процесс переговоров по пленным с Россией пока практически заморожен

Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в интервью "Крым.Реалии" .

По ее словам, дальнейшее согласование обмена пленными возможно, только если Российская Федерация захочет этого. А РФ привязывает этот процесс к выполнению Минских соглашений.

"Россия связала проведение освобождения заключенных с Минским процессом. На сегодняшний день практически заморожены переговоры по поводу любых обменов. Безусловно, президент Украины Офис президента, Резников на всех площадках добиваются возвращения наших граждан. Но, к сожалению, возвращение наших граждан не зависит ни от так называемых ОРДЛО, ни от моей работы и работы Москальковой, а зависит только от воли Путина ", - подчеркнула Денисова.

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