День сопротивления оккупации Крыма: послы Великобритании, Германии, Швеции, Эстонии и Чехии пришлют письма украинским политзаключенным

26 февраля, 2021, 14:42

Послы ряда стран пришлют письма украинским политзаключенным в России и оккупированном Крыму в знак неизменной поддержки

Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании.

"Сегодня, когда Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, мы - представители Великобритании, Германии, Швеции, Эстонии и Чехии - пишем письма украинским политзаключенным в России и Крыма в знак нашей неизменной поддержки для них", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня по меньшей мере 109 украинских политзаключенных находятся на территории России и в оккупированном Крыму, где их часто содержат в переполненных камерах и в антисанитарных условиях и они не имеют доступа к медицинской помощи.

"Так не может продолжаться. Великобритания призывает Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - отметили в посольстве.

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