Дело ПриватБанка: Венедиктова не знает, откуда исходил "слив" информации о подозрении Яценко

Об этом она сообщила в эфире одного из телеканалов, передает " Украинская правда ".

"То, что утечка произошла, - это факт, и я вам хочу сказать, как человек, который 11 месяцев в прокуратуре, так как информация распространяется в правоохранительных органах, я думаю, не распространяется нигде. Поэтому, знали мы, что может быть утечка, конечно, знали. Поэтому в "капсуле" держали все. Почему я быстро подписала подозрения - потому что если информацию знают больше, чем доверенное количество лиц, действительно, такое может произойти ", - сказала Венедиктова.

Она сказала, что пока не знает, откуда исходил "слив" информации: из Генпрокуратуры, НАБУ или САП.

Напомним, 22 февраля в Борисполе НАБУ посадило чартер "Днипро - Вена" с экс высоким должностным лицом ПриватБанка Владимиром Яценко, который отправился в Австрию менее чем через час после подписания ему подозрения.

посадило чартер "Днипро - Вена" с экс высоким должностным лицом ПриватБанка Владимиром Яценко, который отправился в Австрию менее чем через час после подписания ему подозрения. Фигурант дела ПриватБанка пытался бежать в Австрию в результате "слива" планов правоохранителей, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

бежать в Австрию в результате "слива" планов правоохранителей, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Впоследствии Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего чиновника ПриватБанка Владимира Яценко до 22 апреля, с возможностью внесения залога.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо