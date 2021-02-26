Данилов: Совбез через две недели заслушает отчет ОГПУ и СБУ

26 февраля, 2021, 19:39

Через две недели на заседании СНБО будет заслушан отчет Офиса генерального прокурора, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел о состоянии дел о государственной измене и дезертирстве

Об этом секретарь СНБО Данилов сказал на брифинге по итогам заседания Совета, передает Интерфакс-Украина.

"Третий вопрос (который был рассмотрен на заседании СНБО 26 февраля, - ред.) - это вопрос состоянии реализации дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности. Мы приняли решение, что через две недели будет на заседании отчет заслушан Генеральной прокуратуры, СБУ, МИДа по тем делам, которые являются резонансными на сегодня. И все те люди, которые в свое время предали Украину, будут наказаны ", - сказал Данилов.

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