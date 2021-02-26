Данилов: Если Коломойский захочет продвигаться во власть, ему придется отказаться от гражданств других стран

26 февраля, 2021, 20:16

Секретарь СНБО заявил, что если олигарх Игорь Коломойский захочет продвигаться во власть, ему надо будет отказаться от гражданств других стран

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV

"То, что касается Игоря Валерьевича Коломойского, вы же знаете, что он сам говорил, что у него не двойное, а тройное гражданство. Если Игорь Валерьевич будет иметь желание куда-то продвигаться в какие-то эшелоны государственной власти, то он не сможет это сделать, не отказавшись от всех гражданств, которые у него есть, кроме украинского. Будет он делать это или нет - его личное дело ", - сказал Данилов.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что в течение 2 месяцев Кабмин предложит законопроект в отношении тех лиц, которые имеют двойное гражданство.

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