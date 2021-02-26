Данилов: Если Коломойский захочет продвигаться во власть, ему придется отказаться от гражданств других стран
26 февраля, 2021, 20:16
Секретарь СНБО заявил, что если олигарх Игорь Коломойский захочет продвигаться во власть, ему надо будет отказаться от гражданств других стран
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"То, что касается Игоря Валерьевича Коломойского, вы же знаете, что он сам говорил, что у него не двойное, а тройное гражданство. Если Игорь Валерьевич будет иметь желание куда-то продвигаться в какие-то эшелоны государственной власти, то он не сможет это сделать, не отказавшись от всех гражданств, которые у него есть, кроме украинского. Будет он делать это или нет - его личное дело ", - сказал Данилов.
- Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что в течение 2 месяцев Кабмин предложит законопроект в отношении тех лиц, которые имеют двойное гражданство.
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