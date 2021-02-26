Бизнес-сообщество США ждет от Маркаровой поддержки делового взаимодействия между странами

26 февраля, 2021, 11:32

Бизнес-сообщество США приветствует назначение Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США и ждет от нее поддержки делового взаимодействия между странами

Об этом говорится в заявлении главы Американо-Украинского делового совета (USUBC) Моргана Вильямса.

Согласно тексту заявления, члены Совета приветствуют Оксану Маркарову с назначением на должность посла Украины в США.

"Члены USUBC приветствуют Оксану Маркарову в Вашингтоне. Новая госпожа посол существенно поддерживала развитие частного бизнеса, рыночные реформы, международные инвестиции, создание лучшей деловой среды в Украине, расширение торговли, инвестиций и финансовых операций между США и Украиной", - цитируются в заявлении слова Уильямса .

Он также выразил надежду на плодотворное сотрудничество для расширения и укрепления деловых и экономических связей между двумя странами.

Напомним, что 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

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