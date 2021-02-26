Бизнес-сообщество США ждет от Маркаровой поддержки делового взаимодействия между странами
Об этом говорится в заявлении главы Американо-Украинского делового совета (USUBC) Моргана Вильямса.
Согласно тексту заявления, члены Совета приветствуют Оксану Маркарову с назначением на должность посла Украины в США.
"Члены USUBC приветствуют Оксану Маркарову в Вашингтоне. Новая госпожа посол существенно поддерживала развитие частного бизнеса, рыночные реформы, международные инвестиции, создание лучшей деловой среды в Украине, расширение торговли, инвестиций и финансовых операций между США и Украиной", - цитируются в заявлении слова Уильямса .
Он также выразил надежду на плодотворное сотрудничество для расширения и укрепления деловых и экономических связей между двумя странами.
- Напомним, что 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.
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