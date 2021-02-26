Будут основания - мы это сделаем, - Венедиктова о возможном подозрении Коломойскому

26 февраля, 2021, 21:49

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не исключает сообщение о подозрении олигарху Игорю Коломойскому

Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов, передает Цензор.НЕТ.

"Будут основания, будет достаточно собранных доказательств - мы это сделаем. На сегодня говорить, что что-то кого-то откуда-то нужно экстрадировать, не говоря даже об этих фамилиях, - для этого должны быть основания", - сказала генпрокурор, отвечая на вопрос о возможном вручении подозрения Коломойскому .

Она добавила, что закон должен быть один для всех независимо от фамилий.

"Потому что мы с вами в уголовном процессе. И, конечно, вторая сторона всегда имеет право на защиту. И процесс будет публичным, об этом нужно также думать", - подчеркнула она.

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