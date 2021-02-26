Байден к 7-й годовщине оккупации Крыма: США вместе с Украиной будут противостоять агрессии РФ

26 февраля, 2021, 17:27

Президент США Джо Байден в День сопротивления оккупации Крыма пообещал привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины

В опубликованном на сайте Белого дома заявлении указано, что США никогда не признают аннексию Крыма и вместе с Украиной будут и в дальнейшем противостоять агрессии России.

"Мы продолжим работу над привлечением России к ответственности за ее противоправную деятельность и агрессию в Украине", - говорится в заявлении Байдена.

"Мы также продолжим уважать мужество и надежду Революции Достоинства, в которой украинский народ столкнулся с огнем снайперов и силовиков в защитной экипировке на Майдане и требовал нового начала для своей страны. Соединенные Штаты по-прежнему, преданы обещаниям Украины, и мы поддерживаем всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны ", - заявил Байден.

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