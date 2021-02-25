Звезда "Милана" Ибрагимович назвал лучшего футболиста в истории

25 февраля, 2021, 21:31

Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович убежден, что бразилец Роналдо является лучшим игроком в истории футбола

Об этом сообщает Discovery+.

По словам Ибрагимовича, Роналдо не нужна дополнительная характеристика и он является совершенным игроком.

"Не думаю, что феномену Роналдо нужна дополнительная характеристика. Он был совершенным игроком. Я всегда говорю, что есть люди, которые играют в футбол, и есть люди, которые и есть футбол. Для меня он и есть футбол. Все хотели играть как он, все хотели стать им. Роналдо полностью изменил футбол своим движением, своими переступаниями, своим дриблингом, который я называю змейкой. Для меня он, а не кто-то другой, лучший игрок в истории футбола, без сомнений", - сказал Златан Ибрагимович.

44-летний Роналдо выигрывал "Золотой мяч" в 1997 и 2002 годах. За свою карьеру бразильский форвард провел 452 матча, забил 296 голов и отдал 77 ассистов.

Выступал за мадридский "Реал", "Милан", "Интер", "Барселону", ПСВ, "Коринтианс" и "Крузейро". Дважды выигрывал чемпионат мира по футболу.

В апреле 2020 знаменитый бразильский футболист Роналдо заявил, что португальца Кришитану Роналду раздражает сравнение с ним.