Журнал "Фокус" представил ежегодный рейтинг лучших школ Украины
"Хорошая новость: наш рейтинг обновился на 31 позицию, это означает, что есть новые лидеры, новые успехи учащихся и школ. Плохая новость: учебные заведения из пяти областей Украины вообще не попали в первую сотню. Значит, там есть над чем работать. Но математический подсчет успехов - это лишь часть нашей работы. Важно, что кроме самого рейтинга журналисты "Фокуса" в нескольких материалах исследовали, как вообще развивается школьное образование, куда нас приведет диджитализация, зачем нужны профайлы учеников, что будет со старшими классами, кто и чем будет кормить детей", - говорит Алексей Газубей, главный редактор "Фокуса".
Пятый год подряд рейтинг возглавляет Киевский лицей "Интеллект". На втором месте - столичный Русановский лицей. Замыкает тройку лучших школ страны днипровский Лицей-интернат физико-математического профиля. Четвертую строчку рейтинга занимает Украинский физико-математический лицей КНУ им. Тараса Шевченко. Уже второй год стабильно занимает пятое место в списке лучших украинских школ Львовский физико-математический лицей-интернат ЛНУ им. Ивана Франко.
В лидерах по количеству лучших школ - Киев: 38 школ - участниц рейтинга находятся в столице. Хорошие позиции также заняли Львов (10-я), Харьков (9-я) и Днепр (7-я).
Топ-10 лучших украинских школ:
1. Лицей "Интеллект", Киев.
2. Русановский лицей, Киев.
3. Лицей-интернат физико-математического профиля, Днипро.
4. Украинский физико-математический лицей КНУ им. Тараса Шевченко, Киев.
5. Физико-математический лицей-интернат при ЛНУ им. Ивана Франко, Львов.
6. Технический лицей КПИ им. Игоря Сикорского, Киев.
7. Лицей №171 "Лидер", Киев.
8. Гимназия №178, Киев.
9. Естественно-научный лицей, Киев.
10. Лицей при ГУ "Житомирская политехника", Житомир.
Рейтинг в цифрах
• 31 новая школа в рейтинге
• 85 лицеев и гимназий - среди сотни лучших школ страны
• 6 школ из районных центров попали в рейтинг
• второй год подряд ни одна сельская школа не вошла в сотню лучших
Подробнее о школах - победительницы рейтинга читайте в журнале "Фокус" от 19 февраля 2021 года и на сайте focus.ua
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