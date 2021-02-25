Журнал "Фокус" представил ежегодный рейтинг лучших школ Украины

25 февраля, 2021, 15:02

Журнал "Фокус" представил традиционный рейтинг лучших школ страны, сформированный на анализе результатов выпускников, полученных во время внешнего независимого оценивания. При составлении рейтинга журналистами "Фокуса" было обработаны данные ВНО 136,6 тыс. учеников из 3,4 тыс. учебных заведений

"Хорошая новость: наш рейтинг обновился на 31 позицию, это означает, что есть новые лидеры, новые успехи учащихся и школ. Плохая новость: учебные заведения из пяти областей Украины вообще не попали в первую сотню. Значит, там есть над чем работать. Но математический подсчет успехов - это лишь часть нашей работы. Важно, что кроме самого рейтинга журналисты "Фокуса" в нескольких материалах исследовали, как вообще развивается школьное образование, куда нас приведет диджитализация, зачем нужны профайлы учеников, что будет со старшими классами, кто и чем будет кормить детей", - говорит Алексей Газубей, главный редактор "Фокуса".

Пятый год подряд рейтинг возглавляет Киевский лицей "Интеллект". На втором месте - столичный Русановский лицей. Замыкает тройку лучших школ страны днипровский Лицей-интернат физико-математического профиля. Четвертую строчку рейтинга занимает Украинский физико-математический лицей КНУ им. Тараса Шевченко. Уже второй год стабильно занимает пятое место в списке лучших украинских школ Львовский физико-математический лицей-интернат ЛНУ им. Ивана Франко.

В лидерах по количеству лучших школ - Киев: 38 школ - участниц рейтинга находятся в столице. Хорошие позиции также заняли Львов (10-я), Харьков (9-я) и Днепр (7-я).

Топ-10 лучших украинских школ:

1. Лицей "Интеллект", Киев.

2. Русановский лицей, Киев.

3. Лицей-интернат физико-математического профиля, Днипро.

4. Украинский физико-математический лицей КНУ им. Тараса Шевченко, Киев.

5. Физико-математический лицей-интернат при ЛНУ им. Ивана Франко, Львов.

6. Технический лицей КПИ им. Игоря Сикорского, Киев.

7. Лицей №171 "Лидер", Киев.

8. Гимназия №178, Киев.

9. Естественно-научный лицей, Киев.

10. Лицей при ГУ "Житомирская политехника", Житомир.

Рейтинг в цифрах

• 31 новая школа в рейтинге

• 85 лицеев и гимназий - среди сотни лучших школ страны

• 6 школ из районных центров попали в рейтинг

• второй год подряд ни одна сельская школа не вошла в сотню лучших

Подробнее о школах - победительницы рейтинга читайте в журнале "Фокус" от 19 февраля 2021 года и на сайте focus.ua