Зеленский заявил Столтенбергу, что План действий для членства в НАТО - ближайшая цель для Украины
Об этом он написал в Twitter.
"Приятно услышать от генсека Йенса Столтенберга, что двери НАТО открыты для Украины. Благодарен, что Вы лично и НАТО поддерживаете нас в стремлении к членству в НАТО. Наша ближайшая цель - ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку они в первую очередь улучшают наш оборонный сектор ", - отметил президент.
Pleased to hear from @jensstoltenberg that the door of @NATO is open for Grateful that you personally & the #NATO members support us in NATO membership aspirations. Our immediate goal is MAP. We are serious about reforms, as they are first of all enhancing our defense sector. pic.twitter.com/UWJnmAueNc- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 25, 2021
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