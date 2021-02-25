Зеленский заявил Столтенбергу, что План действий для членства в НАТО - ближайшая цель для Украины

25 февраля, 2021, 14:39

Об этом он написал в Twitter.

"Приятно услышать от генсека Йенса Столтенберга, что двери НАТО открыты для Украины. Благодарен, что Вы лично и НАТО поддерживаете нас в стремлении к членству в НАТО. Наша ближайшая цель - ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку они в первую очередь улучшают наш оборонный сектор ", - отметил президент.

Pleased to hear from @jensstoltenberg that the door of @NATO is open for Grateful that you personally & the #NATO members support us in NATO membership aspirations. Our immediate goal is MAP. We are serious about reforms, as they are first of all enhancing our defense sector. pic.twitter.com/UWJnmAueNc - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 25, 2021