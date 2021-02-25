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Зеленский заявил Столтенбергу, что План действий для членства в НАТО - ближайшая цель для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Енсу Столтенбергу о том, что получение Плана действий по членству в Альянсе является ближайшей целью Украины

Об этом он написал в Twitter.

"Приятно услышать от генсека Йенса Столтенберга, что двери НАТО открыты для Украины. Благодарен, что Вы лично и НАТО поддерживаете нас в стремлении к членству в НАТО. Наша ближайшая цель - ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку они в первую очередь улучшают наш оборонный сектор ", - отметил президент.

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