Зеленский собирает СНБО для "принятия оперативных решений по актуальным вопросам госбезопасности"
25 февраля, 2021, 22:29
Президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности
Об этом сообщает пресс служба ОПГ.
"В пятницу, 26 февраля 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности", - говорится в сообщении.
Организация заседания возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Вся информация, которую можно обнародовать, будет сообщена официально", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судебная система в нынешнем формате доказала свою негодность.
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