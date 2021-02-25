Зеленский собирает СНБО для "принятия оперативных решений по актуальным вопросам госбезопасности"

25 февраля, 2021, 22:29

Об этом сообщает пресс служба ОПГ.

"В пятницу, 26 февраля 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности", - говорится в сообщении.

Организация заседания возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Вся информация, которую можно обнародовать, будет сообщена официально", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судебная система в нынешнем формате доказала свою негодность.

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