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Зеленский призвал Раду принять закон о местных референдумах

Президент Владимир Зеленский призвал парламент разработать и принять законодательство о местных референдумах

Об этом этом он сказал на заседании Совета развития общин и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30", передает Еспресо.TV .

"Задача - разработать и принять законодательство о местных референдумах. Это усилит влияние общин на деятельность местной власти и принятия ключевых решений именно на местах", - заявил Зеленский.
 
Он заявил, что на местном должна появиться новая формула управления "общины решают, люди влияют и вместе с государством контролируют".
 
"Отношения между центром и общинами должны стать качественно новыми и конструктивными, прозрачными и эффективными", - подытожил президент.

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