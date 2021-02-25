Зеленский призвал Раду принять закон о местных референдумах

25 февраля, 2021, 14:52

Об этом этом он сказал на заседании Совета развития общин и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30", передает Еспресо.TV .

"Задача - разработать и принять законодательство о местных референдумах. Это усилит влияние общин на деятельность местной власти и принятия ключевых решений именно на местах", - заявил Зеленский.

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Он заявил, что на местном должна появиться новая формула управления "общины решают, люди влияют и вместе с государством контролируют".

"Отношения между центром и общинами должны стать качественно новыми и конструктивными, прозрачными и эффективными", - подытожил президент.