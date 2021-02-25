Из-за распространения фейков российской пропаганды: Нацсовет назначил две внеплановые проверки телеканала "НАШ"

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Обе проверки телеканала "НАШ" назначены на основании выявленных признаков нарушения абзаца четвертого части второй статьи 6, пунктов а), в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации", - говорится в сообщении.

Одну из проверок назначили из-за эфира 3 февраля. Тогда телеканал транслировал брифинг народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадима Рабиновича.

На нем политик провозгласил заявления, в которых Нацсовет видит разжигание национальной вражды и сеяния паники среди людей. Также регулятор заметил в выступлениях политика признаки распространения фейков российской пропаганды - о том, что с 2014 года власть в Украине якобы исповедует идеологию "фашизма".

"Это был прямой эфир, но ведущие передачи не опровергли и не отнеслись критически к одному высказывания политика, чтобы обеспечить предоставление зрителям достоверной и полной информации, и, в частности, не приняли никаких действий, чтобы остановить риторику, которая имеет признаки языка вражды", - сказал член Нацсовета Максим Оноприенко, передает Укринформ.

Второй раз признаки нарушения Нацсовет заметил в заявлениях бывшего народного депутата Евгения Балицкого. Во время прямого эфира 4 февраля и повтора 5 февраля политик некорректно критиковал лидера общественной организации "Сич-С14" Евгения Карася.

По мнению Нацсовета, такие высказывания имеют признаки разжигания вражды и ненависти к представителям отдельной идеологии.

"Кроме распространения высказываний политика, при передаче в отношении лидера общественной организации "С14" телеканал также неоднократно демонстрировал на экране плашки с текстом, содержащим термины "фашист" и "нацист", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что до 17 марта 2021 года ООО "НАШ 365" обязано предоставить Национальному совету документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки. Национальный совет после проведения проверок компании на основании норм законов примет соответствующие решения.

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