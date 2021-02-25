Wintershall Dea прекратила финансирование "Северного потока-2"

25 февраля, 2021, 17:05

Немецкая Wintershall Dea больше не будет финансировать проект по строительству газопровода "Северный поток-2" Uniper и OMV также прекратили перечисление денег на этот проект

"Участие Wintershall Dea в проект Северный поток-2 ограничено предоставлением кредитов вместе с четырьмя крупнейшими европейскими энергетическими компаниями (Engie, OMV, Shell и Uniper). Платежи компании по кредиту для Nord Stream 2 AG достигли €730 млн и были приостановлены до пересмотра закона "О противодействии противникам Америки с помощью санкций "(CAATSA)", - говорится в годовом отчете компании.

Отмечается, что в дальнейшем Wintershall Dea не планирует финансировать проект.

РБК пишет, что каждая из пяти европейских компаний, участвующих в финансирвании проекта взяли на себя обязательства вложить до €950 млн (по 10% расходов).

Компании не сообщают, сколько они выделили в рамках своих обязательств, но глава Wintershall Dea Марио Мерен в мае прошлого года говорил, что компания полностью выполнила свои обязательства по финансированию проекта.

Исполнительный финансовый директор Uniper Саша Биберт в мае 2020 года сообщал, что компания инвестировала в проект €700 млн.

В OMV заявили РБК, что размер финансирования со стороны компании составил €729 млн, а общая сумма была ограничена €950 млн.

"OMV не будет предоставлять средства проекту Nord Stream 2. Детали соглашения о финансировании являются конфиденциальными", - сообщили в компании.

Представитель Uniper также сказал РБК, что обязательства компании уже выполнены и она предоставила свою часть финансирования.

"Мы полностью закрыли свои обязательства по кредиту Nord Stream 2 во втором квартале 2020 года", - заявил представитель Shell.

РБК отмечает, что если Uniper, Shell и Engie предоставили проекту примерно по €730 млн, как и Wintershall и OMV, то общий размер финансирования газопровода со стороны партнеров Газпрома составил €3,65 млрд, а не €4,75 млрд, как планировалось изначально.

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Напомним, по данным Государственного департамента США за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.

Санкции действуют только в отношении российской компании "КВТ-РУС", которой принадлежит судно "Фортуна", задействованное в строительстве "Северного потока-2".

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