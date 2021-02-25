Во Франции разработали маску, которая уничтожает COVID-19

25 февраля, 2021, 13:01

Французские ученые создали маску, которая уничтожает коронавирус

Об этом сообщает УНИАН .

Разработчики утверждают, что такое средство на 99,9% защищает от заражений.

Маска одноразовая и ее не рекомендуют носить более 4:00.

Выпускать их как хирургическую маску и респиратора, в зависимости от этого будет колебаться и цена - от 44 центов до полутора евро.

Она состоит из четырех слоев - один из них имеет антивирусные свойства.