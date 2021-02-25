Верховный суд вернул государству незаконно отчужденный завод "Большевик"

25 февраля, 2021, 13:58

Верховный суд Украины вернул в собственность государства незаконно отчужденные здания машиностроительного завода "Большевик" в Киеве

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Украины.

Согласно сообщению, Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу предприятия и без изменений решение суда апелляционной инстанции о признании недействительным торгов и возвращение государству нежилых зданий машиностроительного завода площадью более 6,3 тыс. кв. м, расположенных в Киеве.

Установлено, что недвижимое имущество машиностроительного завода, органом управления которым является государство в лице Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), отрешенно помимо воли собственника вне приватизационной процедуре.

Отмечается, что правомерность проведения соответствующих торгов является предметом четырех судебных дел.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году с участием прокуратуры Северным апелляционным хозяйственным судом было отменено решение суда первой инстанции и принято новое, которым результаты электронных торгов были признаны недействительными. Отмечается также, что один из ответчиков подал кассационную жалобу на решение суда.