Верховный суд вернул государству незаконно отчужденный завод "Большевик"
Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Украины.
Согласно сообщению, Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу предприятия и без изменений решение суда апелляционной инстанции о признании недействительным торгов и возвращение государству нежилых зданий машиностроительного завода площадью более 6,3 тыс. кв. м, расположенных в Киеве.
Установлено, что недвижимое имущество машиностроительного завода, органом управления которым является государство в лице Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), отрешенно помимо воли собственника вне приватизационной процедуре.
Отмечается, что правомерность проведения соответствующих торгов является предметом четырех судебных дел.
В пресс-службе напомнили, что в прошлом году с участием прокуратуры Северным апелляционным хозяйственным судом было отменено решение суда первой инстанции и принято новое, которым результаты электронных торгов были признаны недействительными. Отмечается также, что один из ответчиков подал кассационную жалобу на решение суда.
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