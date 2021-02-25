Вакцина от COVID-19 доставлена на склады во всех областях Украины, - Ляшко
Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в Facebook.
"Сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях страны. Вакцина уже доставлена на все региональные склады", - написал Ляшко.
Он напомнил, что в первый день вакцинации, 24 февраля, было проведено 159 прививок. В частности, в Черкасской области - 80, в Черниговской - 10, в Киевской - 19, в Житомирской - 40, в Винницкой - 10 прививок.
В четверг, 25 февраля, по информации Ляшко, вакцинация стартует в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ровенской, Волынской, Кировоградской , Харьковской областях и городе Киеве.
- Напомним, Черкасская область стала первой областью , куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield.
- Впоследствии, в КГГА заявили о готовности к вакцинации от коронавируса. Столица получила 42 600 доз вакцины.
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Киевская область получила 16 600 вакцин Oxford / AstraZeneca.
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Также в Винницкой области началась вакцинация от COVID-19.
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В Черниговской области первым сделал прививку от коронавируса заведующий отделением областной больницы Игорь Кузин.
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