 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаВакцина от COVID-19 доставлена на склады во всех областях Украины, - Ляшко

Вакцина от COVID-19 доставлена на склады во всех областях Украины, - Ляшко

Вакцинация от СOVID-19 начнется во всех областях Украины 25 февраля

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в Facebook.

"Сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях страны. Вакцина уже доставлена на все региональные склады", - написал Ляшко.

Он напомнил, что в первый день вакцинации, 24 февраля, было проведено 159 прививок. В частности, в Черкасской области - 80, в Черниговской - 10, в Киевской - 19, в Житомирской - 40, в Винницкой - 10 прививок.

В четверг, 25 февраля, по информации Ляшко, вакцинация стартует в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ровенской, Волынской, Кировоградской , Харьковской областях и городе Киеве.

  • Напомним, Черкасская область стала первой областью , куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield.
  • Впоследствии, в КГГА заявили о готовности к вакцинации от коронавируса. Столица получила 42 600 доз вакцины.
  • Киевская область получила 16 600 вакцин Oxford / AstraZeneca.
  • Также в Винницкой области началась вакцинация от COVID-19.
  • В Черниговской области первым сделал прививку от коронавируса заведующий отделением областной больницы Игорь Кузин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать