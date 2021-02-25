В Запорожской и Сумской областях началась вакцинация от COVID-19

25 февраля, 2021, 17:30

В Украине еще в двух областях началась вакцинация от коронавируса

Об этом сообщают 061.ua и пресс-служба Сумской облгосадминистрации.

"25 февраля на базе запорожской городской больницы №7 стартовал первый этап вакцинации против коронавируса. Первым вакцинировали врача-анестезиолога Ярослава Наговского", - говорится в сообщении.

Вместе с ним первую дозу вакцины AstraZeneca получили пять членов мобильной медицинской бригады. По области будет работать одна мобильная бригада вакцинации, а привить на первом этапе планируется около 5 тыс. человек, 1300 из которых - медики.

В Сумской области первую прививку получил врач-анестезиолог Дмитрий Билоборов. Всего в области сначала хотят вакцинировать 2 700 человек. Вторые дозы будут колоть через 28 дней - месяц.

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