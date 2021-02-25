В ВОЗ заявили, что COVID-паспорта не должны вводиться для международных поездок
Об этом сообщает Daily Mail.
Как отмечают эксперты ВОЗ, пока нет доказательств того, что человек, получивший прививку, является безопасным для окружающих. Ведь у ученых нет подтверждений, что вакцинация существенно сокращает передачу вируса.
Поэтому человек, получивший прививку от коронавируса все равно может переносить вирус и передавать его тем, кто не успел вакцинироваться, сообщают в ВОЗ.
Также в организации отметили, что пассажиры с прививками не должны иметь возможности обходить существующие ограничения на поездки, направленные на сокращение вируса.
"Сейчас сертификаты иммунитета рекомендуются как необходимые для международных путешествий. Это потому что, во-первых, вакцины не доступны для всех, что может только ограничить, а не открыть возможности для путешествий. Во-вторых, у нас сейчас недостаточно данных, чтобы понять , поможет вакцинация прекратить передачу вируса ", - отметил Райан.
- Напомним, правительство Израиля ввел "зеленый паспорт", который будут выдавать тем, кто получил прививку от коронавируса, или тем, кто уже переболел
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