В ВОЗ заявили, что COVID-паспорта не должны вводиться для международных поездок

25 февраля, 2021, 18:03

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что паспорта вакцинации от коронавируса не должны вводиться для международных поездок, ведь неизвестно как вакцины защищают от распространения коронавируса

Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечают эксперты ВОЗ, пока нет доказательств того, что человек, получивший прививку, является безопасным для окружающих. Ведь у ученых нет подтверждений, что вакцинация существенно сокращает передачу вируса.

Поэтому человек, получивший прививку от коронавируса все равно может переносить вирус и передавать его тем, кто не успел вакцинироваться, сообщают в ВОЗ.

Также в организации отметили, что пассажиры с прививками не должны иметь возможности обходить существующие ограничения на поездки, направленные на сокращение вируса.

"Сейчас сертификаты иммунитета рекомендуются как необходимые для международных путешествий. Это потому что, во-первых, вакцины не доступны для всех, что может только ограничить, а не открыть возможности для путешествий. Во-вторых, у нас сейчас недостаточно данных, чтобы понять , поможет вакцинация прекратить передачу вируса ", - отметил Райан.

Напомним, правительство Израиля ввел "зеленый паспорт", который будут выдавать тем, кто получил прививку от коронавируса, или тем, кто уже переболел

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