В Украине за вторые сутки COVID-вакцинации прививки получили 1 179 человек

25 февраля, 2021, 22:49

Руководитель Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине за второй день кампании по вакцинации от коронавируса первую дозу получили 1 179 человек

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина" .

По словам Степанова, за первые сутки после доставки вакцины в Украине прививки получили только 159 человек, так как 24 февраля только стартовал процесс развоза доз в области и сегодня, 25 февраля, были доставлены во все регионы страны.

За второй день кампании по вакцинации от коронавируса первую дозу получили 1179 человек. Всего в стране уже привиты 1338 человек.

Напомним, что в Украине в еще двух областях началась вакцинация от коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb