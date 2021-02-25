В Украине за вторые сутки COVID-вакцинации прививки получили 1 179 человек
25 февраля, 2021, 22:49
Руководитель Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине за второй день кампании по вакцинации от коронавируса первую дозу получили 1 179 человек
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина" .
По словам Степанова, за первые сутки после доставки вакцины в Украине прививки получили только 159 человек, так как 24 февраля только стартовал процесс развоза доз в области и сегодня, 25 февраля, были доставлены во все регионы страны.
За второй день кампании по вакцинации от коронавируса первую дозу получили 1179 человек. Всего в стране уже привиты 1338 человек.
- Напомним, что в Украине в еще двух областях началась вакцинация от коронавируса.
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