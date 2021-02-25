В Украине за сутки обнаружили более 8 тыс. новых случаев коронавируса

25 февраля, 2021, 08:17

8147 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 25 февраля

В частности, заболели 483 ребенка и 301 медработник, информирует в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2770 человек;

летальных случаев - 135;

выздоровели - 3889 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 86 926 (в том числе методом ПЦР - 36670, методом ИФА - 22760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27496).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1325841 человек;

выздоровели - 1159311 человек;

летальных исходов - 25 596;

проведения ПЦР-тестов - 6809165.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), г.. Киев (652) и Винницкой (639) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 652 случая;

Винницкая область - 639 случаев;

Волынская область - 193 случая;

Днепропетровская область - 316 случаев;

Донецкая область - 218 случаев;

Житомирская область - 711 случаев;

Закарпатская область - 654 случая;

Запорожская область - 132 случая;

Ивано-Франковская область - 711 случаев;

Киевская область - 318 случаев;

Кировоградская область - 63 случая;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 432 случая;

Николаевская область - 194 случая;

Одесская область - 268 случаев;

Полтавская область - 210 случаев;

Ровенская область - 187 случаев;

Сумская область - 219 случаев;

Тернопольская область - 332 случая;

Харьковская область - 432 случая;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 285 случаев;

Черкасская область - 160 случаев;

Черновицкая область - 561 случай;

Черниговская область - 161 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.