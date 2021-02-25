В Украине за сутки обнаружили более 8 тыс. новых случаев коронавируса
В частности, заболели 483 ребенка и 301 медработник, информирует в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2770 человек;
- летальных случаев - 135;
- выздоровели - 3889 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 86 926 (в том числе методом ПЦР - 36670, методом ИФА - 22760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27496).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1325841 человек;
- выздоровели - 1159311 человек;
- летальных исходов - 25 596;
- проведения ПЦР-тестов - 6809165.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), г.. Киев (652) и Винницкой (639) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 652 случая;
Винницкая область - 639 случаев;
Волынская область - 193 случая;
Днепропетровская область - 316 случаев;
Донецкая область - 218 случаев;
Житомирская область - 711 случаев;
Закарпатская область - 654 случая;
Запорожская область - 132 случая;
Ивано-Франковская область - 711 случаев;
Киевская область - 318 случаев;
Кировоградская область - 63 случая;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 432 случая;
Николаевская область - 194 случая;
Одесская область - 268 случаев;
Полтавская область - 210 случаев;
Ровенская область - 187 случаев;
Сумская область - 219 случаев;
Тернопольская область - 332 случая;
Харьковская область - 432 случая;
Херсонская область - 52 случая;
Хмельницкая область - 285 случаев;
Черкасская область - 160 случаев;
Черновицкая область - 561 случай;
Черниговская область - 161 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
8147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 февраля 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов среды, 24 февраля 2021
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