В Украине создадут Конгресс местных и региональных властей, - ОПУ
25 февраля, 2021, 16:58
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Конгресса местных и региональных властей. В ОПУ заявили, что он "должен способствовать установлению качественно новых отношений между центральной и местной властью"
Об этом передает пресс-служба ОПУ.
"Отношения между центром и громадами должны стать абсолютно новыми, я бы сказал - качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины. Он станет площадкой для диалога и решений", - отметил Зеленский.
Он отметил, что у Конгресса будет свой постоянно действующий офис, "и его работа должна быть максимально эффективной, а не только "на бумаге".
Так, первым вопросом, которым займется орган, станет подготовка Муниципального кодекса Украины.
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