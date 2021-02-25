В Украине создадут Конгресс местных и региональных властей, - ОПУ

25 февраля, 2021, 16:58

Об этом передает пресс-служба ОПУ.

"Отношения между центром и громадами должны стать абсолютно новыми, я бы сказал - качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины. Он станет площадкой для диалога и решений", - отметил Зеленский.

Он отметил, что у Конгресса будет свой постоянно действующий офис, "и его работа должна быть максимально эффективной, а не только "на бумаге".

Так, первым вопросом, которым займется орган, станет подготовка Муниципального кодекса Украины.

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