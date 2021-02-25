В Украине будет работать новый лоукост: он уже зарегистрировал два самолета

25 февраля, 2021, 13:17

Новый украинский лоукост Bees Airline зарегистрировал в Украине два первых самолета

Об этом сообщает avianews.com

По информации издания, новый украинский лоукост Bees Airline на днях зарегистрировал в Украине два первых самолета. Это Boeing 737-800 с бортовым номером украинского регистра UR-UBA и UR-UBB. Госавиаслужба выдала на них регистрационные удостоверения 22 и 23 февраля 2021 года.

В издании отметили, что оба авиалайнера выпущены в 2010 году и в настоящее время находятся в Польше. К этому их под номерами UR-PSC и UR-PSD девять лет эксплуатировала авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Также отмечается, что в настоящее время Bees Airline не имеет сертификата эксплуатанта, который позволяет авиакомпании начать выполнять рейсы с пассажирами. Для получения этого документа небходимо пополнить флот двумя самолетами, что компания уже сделала.

По данным avianews, в марте Bees Airline начнет полетную программу из Киева на египетский курорт Марса-Алам, а в апреле полетит в Кению для туроператора TPG.

В издании добавили, что авиакомпания намерена работать по концепции лоукост на регулярных и чартерных рейсах. Базовым аэропортом для нее станет "Киев" (Жуляны).

Отмечается, что сейчас похожую концепцию на украинском рынке применяет авиакомпания SkyUp. Ее в июне 2020 возглавлял Евгений Хайнацький, который сейчас является представителем акционеров Bees Airline.

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