В полиции отрицают обыск в офисе ОПЗЖ, но подтвердили задержание автобуса в центре Киева

25 февраля, 2021, 21:25

Глава Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко опроверг информацию об обысках в офисе ОПЗЖ, однако подчеркнул, что на улице Шота Руставели был перехвачен автобус и задержаны люди, находившиеся в нем

Об этом он заявил в комментарии Интерфакс-Украина.

"В Голосеевском районе была мирная акция по застройке. Подъехали два автобуса, из них вышли люди в черном, сделали несколько выстрелов из травматического оружия, затем уехали. Было введен план специальной полицейской операции в Киеве, и во время отработки задержаны два автобуса" , - сообщил Корищенко.

Он отметил, что один автобус задержали в районе улицы Шота Руставели в Киеве, а другой - в Киевской области.

"Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК (хулиганство - ИФ), никакого отношения к обыскам не имеет", - отметил Корищенко.

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что СБУ проводит обыски в офисе партии и задерживает сотрудников.

По утверждению ОПЗЖ, на территории рядом с офисом полиция задержала автобус, в котором находились сотрудники фирмы "Шторм". В партии назвали задержание "провокацией", а также "преследованием и попыткой запугивания членов и сторонников политсилы".

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