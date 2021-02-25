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Espreso.tvОбществоВ ОПУ заявили, что готовится визит Зеленского в США

В ОПУ заявили, что готовится визит Зеленского в США


фото: rfe
Дипломаты работают над подготовкой визита президента Украины Владимира Зеленского в США

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква.

Он отметил, контакт с администрацией нового президента США Джо Байдена уже налажен.

"Продолжается работа по линии не только Государственного департамента, но и Белого дома", - рассказал Жовква.

Он отметил, что также готовится телефонный разговор между Зеленськиим и Байденом.

"Я бы не драматизировал - не отсчитывал дни, минуты и часы. Он будет, так же как будет и взаимный обмен визитами", - сказал заместитель руководителя ОПГ.

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