В ОПУ заявили, что готовится визит Зеленского в США

25 февраля, 2021, 10:02

Дипломаты работают над подготовкой визита президента Украины Владимира Зеленского в США

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква.

Он отметил, контакт с администрацией нового президента США Джо Байдена уже налажен.

"Продолжается работа по линии не только Государственного департамента, но и Белого дома", - рассказал Жовква.

Он отметил, что также готовится телефонный разговор между Зеленськиим и Байденом.

"Я бы не драматизировал - не отсчитывал дни, минуты и часы. Он будет, так же как будет и взаимный обмен визитами", - сказал заместитель руководителя ОПГ.