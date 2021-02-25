В ОПУ заявили, что готовится визит Зеленского в США
25 февраля, 2021, 10:02
Дипломаты работают над подготовкой визита президента Украины Владимира Зеленского в США
Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква.
Он отметил, контакт с администрацией нового президента США Джо Байдена уже налажен.
"Продолжается работа по линии не только Государственного департамента, но и Белого дома", - рассказал Жовква.
Он отметил, что также готовится телефонный разговор между Зеленськиим и Байденом.
"Я бы не драматизировал - не отсчитывал дни, минуты и часы. Он будет, так же как будет и взаимный обмен визитами", - сказал заместитель руководителя ОПГ.
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