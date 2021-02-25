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Espreso.tvМирВ Нью-Йорке выявили новый тип COVID-19: мутация может стать причиной снижения эффективности вакцин

В Нью-Йорке выявили новый тип COVID-19: мутация может стать причиной снижения эффективности вакцин


фото: reuters
Новая форма коронавируса, получившая название B.1.526, распространяется в Нью-Йорке

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на исследование Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета.

Соответствующий вариант вируса обнаружили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года.

К середине февраля текущего года ученые с помощью международной базы GISAID определили, что доля геномов этого варианта среди зарегистрированных в городе составляет 27%.

Известно, что B.1.526 содержит в том числе мутацию E484K, из-за которой новые штаммы коронавируса уходят от иммунного ответа. Кроме того, эта мутация может стать причиной снижения эффективности вакцин против COVID-19.

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