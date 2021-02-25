В Нью-Йорке выявили новый тип COVID-19: мутация может стать причиной снижения эффективности вакцин
25 февраля, 2021, 15:43
Новая форма коронавируса, получившая название B.1.526, распространяется в Нью-Йорке
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на исследование Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета.
Соответствующий вариант вируса обнаружили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года.
К середине февраля текущего года ученые с помощью международной базы GISAID определили, что доля геномов этого варианта среди зарегистрированных в городе составляет 27%.
Известно, что B.1.526 содержит в том числе мутацию E484K, из-за которой новые штаммы коронавируса уходят от иммунного ответа. Кроме того, эта мутация может стать причиной снижения эффективности вакцин против COVID-19.
- Напомним, что французские ученые создали маску, которая уничтожает коронавирус.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти