В Конгрессе США настаивают на санкциях против "Северного потока-2"

25 февраля, 2021, 13:40

Украинский кокус в Конгрессе США выступил с заявлением о необходимости введения обязательных санкций против всех участников проекта газопровода "Северный поток-2", предусмотренных принятыми ранее законами

Содержание заявления размещен на официальной странице сопредседатели кокусами конгресувумен Марси Каптур.

"Конгресс США дважды голосовал подавляющим большинством представителей обеих партий за введение обязательных санкций против трубопровода. Несмотря на то, что администрация уже сделала первые шаги во исполнение закона PEESA с изменениями, предусмотренными Актом PEESCA, мы надеемся, что обязательные к введению санкции будут быстро применены ко всем субъектам, которые осуществляют такую деятельность ", - отмечается в документе.

Законодатели также выразили обеспокоенность, что газопровод в случае строительства создаст угрозу трансатлантической безопасности. Они назвали "Северный поток-2" "проектом российского преступного влияния", направленный на подрыв безопасности Украины и углубления энергетической зависимости Европы от России.

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Заявление поддержали все сопредседатели Украинский кокуса в Конгрессе США: Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик, Майк Куигли, Энди Харрис, представляющих обе партии.

Напомним, 17 февраля двухпартийная группа членов Конгресса США обратилась к госсекретарю Блинкена с официальной просьбой проинформировать о планах введения администрацией Байдена предусмотренных законами США санкций против "Северного потока-2".

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